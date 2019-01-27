تونس.. السبسي يخسر دعوى قضائية ضدّ مواطن والقضاء يعاقبه

خسر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، دعوى قضائية رفعها ضدّ مواطن، اتهمه فيها بالتحريض على رئيس الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ألزمه القضاء بدفع مصاريف وأتعاب التقاضي.

وتعود القضية إلى شهر نوفمبر 2014، عندما تقدم #السبسي بدعوى إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اشتكى فيها من التهديد الذي بات يتعرض له من طرف المدعو "عماد دغيج"، الذي كان ينشط آنذاك في "رابطة حماية الثورة" ومن الضرر الذي لحق شخصه، من الكتابات ومقاطع الفيديو التي ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ابتدائية تونس، دانت عماد دغيج وأصدرت ضدّه حكما بالسجن مع تأجيل التنفيذ، لكنه اعترض على الحكم وقام باستئنافه، لتحال القضية على الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس، التي نظرت فيها وأصدرت حكم براءة المشتكي عليه.

وأوضح دغيج أنه تم الحكم نهائيا لفائدته ابتدائيا واستئنافيا بعدم سماع الدعوى، مضيفا أنّه تم استدعاؤه لحضور جلسة أخرى للقضيّة يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن قام الوكيل العام بالتعقيب من أجل حفظ حقّ المتهم.