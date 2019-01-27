رئيس مجلس الدولة الليبي ينسحب من جماعة الإخوان

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، استقالته وانسحابه من جماعة الإخوان المسلمين، التي اتهمها بضرب وحدة وتماسك المجتمع، وعدم تنفيذها لمراجعاتها المعلنة منذ سنوات، ملمحاً إلى تورطها في إثارة الخلافات داخل ليبيا.

وقال المشري في فيديو بثّه على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن استقالته وانسحابه من الإخوان جاءت "انطلاقاً من المقتضيات الوطنية، الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة، والوضوح مع المواطن الليبي"، مضيفاً أنه سيستمر في العمل السياسي والحزبي.

وشّدد المشري الذي يعتبر من أبرز قيادات الإخوان، على ضرورة تنفيذ الجماعة لمراجعتها المعلنة قبل سنوات، إبان انعقاد مؤتمر الجماعة في بنغازي عام 2011، الذي كان من بين مخرجاته توجه الجماعة إلى تبني العمل الحزبي الوطني وإنهاء العمل السرّي، ودعاه إلى الالتزام بالتغيرات والرؤى التي تم الاتفاق عليها، من بينها إنهاء وجود جمعية الإخوان المسلمين والتحول إلى العمل المؤسسي من خلال مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات.

والمشري هو رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، برز اسمه في المشهد السياسي الليبي، منذ توليه عضوية المؤتمر الوطني العام عام 2012، قبل أن يصبح عضوا في المجلس الأعلى للدولة، كما أنّه عضو مؤسس لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.