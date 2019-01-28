الجزائر.. وفاة رئيس المجلس الدستوري

توفي رئيس المجلس الدستوري الجزائري، مراد مدلسي، صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد معاناة مع المرض، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الانتخابات الرئاسية المحددة ليوم 18 أبريل المقبل، التي يسهر على رعايتها المجلس الدستوري.

وتقلّد الراحل مراد مدلسي عدة مناصب وحقائب وزارية في الجزائر، إذ شغل منصب الأمين العام لوزارة التجارة من 1980 إلى 1988، ثم أصبح وزيرا للتجارة من 1988 إلى 1989، قبل أن يعيّن وزيراً للمالية من سنة 2011 إلى 2002، كما توّلى منصب وزير الخارجية في الفترة بين 2007 إلى غاية 2013.

ويعدّ مدلسي أحد أهمّ المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي عينه مستشاراً له في الفترة بين 2002 إلى 2005، قبل أن يكلّفه برئاسة المجلس الدستوري منذ عام 2003.

والمجلس الدستوري بالجزائر، أعلى هيئة للقضاء في البلاد، إذ بالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة احترام الدستور، يسهر المجلس على صحّة عمليات الاستفتاء ويراقب الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما يعلن النتائج النهائية، إضافة إلى أنّ صلاحية البتّ في القائمة النهائية للمرشحيّن للرئاسة، تعود إليه.

وانطلق سباق الانتخابات في الجزائر، منذ أكثر من أسبوع، وبدأ المرشحون لهذه الانتخابات في تقديم ملفات ترشحهم، في انتظار إعلان المجلس الدستوري الذي حدّد يوم 3 مارس كآخر أجل لقبول الترشحات، على القائمة النهائية التي ستخوض منافسات الرئاسة.

ويذكر أن صلاحية تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري خلفاً للراحل مراد مدلسي، تعود إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إذ تنص المادة 81 من الدستور على أنّه "في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجل إشهادا ويبلغ رئيس الجمهورية فورا".