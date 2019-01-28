ليبيا.. مشروع قانون لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

بدأ برلمانيون في مجلس النواب الليبي إعداد مشروع قانون لتجريم جماعة الإخوان في ليبيا وتصنيفها جماعة إرهابية، وذلك بسبب معارضتها لأي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل، وعرقلتها لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها.

ووقع عدد من النواب، الأحد، على عريضة طالبوا من خلالها رئاسة البرلمان، بوضع بند في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، للتصويت على مشروع القانون.

وبرر النواب هذه الخطوة، بتورط الإخوان في دعم الإرهاب بليبيا مادياً وسياسياً وإعلامياً، في بنغازي ودرنة، معتبرين أنهم "يقودون حرباً على الوطن والمواطن".

وقال أعضاء مجلس النواب في العريضة: "لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات، بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب".

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد على إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، استقالته وانسحابه من الإخوان، بسبب عدم تنفيذهم المراجعات التي التزموا بها ومحاولاتهم ضرب وحدة وتماسك المجتمع، وبعد يومين على اتهام رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، هذه الجماعة بعرقلة إجراء الانتخابات بدعم من تركيا وقطر.