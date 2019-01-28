وفد من الحكومة الليبية المؤقتة يزور مدينة سبها الجنوبية

قال مسؤول إن وفداً من الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد زار مدينة سبها، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ سيطرة قواتها على المدينة الجنوبية.

وأضاف أن الوفد الذي يضم وزير الداخلية انتقل جوا إلى قاعدة جوية خارج المدينة ثم عقد اجتماعا داخل سبها.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الليبية العقيد، ميلود الزوي، قد أكد أن جميع مناطق مدينة سبها جنوب ليبيا باتت تحت سيطرة الجيش الوطني الأحد.

وأضاف العقيد الزوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "لم يتبق لتأمين مدينة سبها إلا بوابة 17"، مشيراً إلى أنها منطقة نزاع، وغالباً ما يتعرض المارة والمسافرون فيها للمضايقة ودفع الرشاوى والإتاوات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات الصاعقة إلى أن الجيش قدم صورة حسنة تدل على أن المؤسسة العسكرية مؤسسة منضبطة بشهادة أهل المنطقة الجنوبية.

وأطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة #حفتر في 17 يناير(كانون الأول)، عملية تحرير الجنوب الليبي، من التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية.