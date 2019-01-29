الجزائر: عبد القادر بن صالح مجددا على رأس مجلس الأمة

أُعيد انتخاب رئيس مجلس الأمة في الجزائر عبدالقادر بن صالح، الثلاثاء، في هذا المنصب الذي يسمح له بخلافة رئيس الجمهورية في حال الوفاة أو الاستقالة، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وينص الدستور الجزائري على أن رئيس مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، "يتولّى مهام رئيس الدّولة" في حال "الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة" بسبب الوفاة أو الاستقالة.

ويشغل بن صالح (77 عاما) منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002، وهو ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتم تعيينه عضوا في مجلس الأمة في "الثلث الرئاسي"، وهو يضم 48 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية بينما يتم انتخاب 96 عضوا بالاقتراع غير المباشر.

وتستمر ولاية أعضاء مجلس الأمة الـ144 ست سنوات، ويتم تجديد نصف عددهم كل ثلاث سنوات.

وجاء انتخاب بن صالح عقب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين في 29 كانون الأول/ ديسمبر والذي أدى إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني بغالبية واسعة، ليصبح القوة السياسية الأولى في المجلس بـ56 مقعدا من أصل 96.