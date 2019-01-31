الأمن الجزائري يقتل صيادا تونسيا دخل المياه الإقليمية

أعلنت السلطات التونسية، الخميس، أن صيادا تونسيا قتل برصاص الأمن الجزائري بينما كان موجودا في المياه الإقليمية الجزائرية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي لفرانس برس "قتل اليوم صياد تونسي برصاص الأمن الجزائري بينما كان يمارس الصيد داخل المياه الإقليمية الجزائرية".

وأوضح الجبابلي أنه وفقا للمعطيات الأولية، كان الصياد (33 عاما) على قارب مصحوبا بشخصين و"قد تلقوا تنبيها من الأمن الجزائري قبل إطلاق النار".

ووقع الحادث بالقرب من منطقة طبرقة الساحلية (شمال غرب) وقرابة الساعة 10,30 صباحا (09,30 ت غ)، وقضى الصياد بينما كان في سيارة إسعاف متجهة نحو أحد المستشفيات بمحافظة جندوبة (غرب)، وفق المصدر نفسه.

ولم تسجل في السنوات الأخيرة في تونس حوادث مشابهة، وعادة ما يوقف خفر السواحل صيادين في السواحل الجنوبية التونسية ويرحلون تبعا لبلدانهم بعد أن يتم التحقيق معهم.