المغرب يعلن عن وفاة سيدتين بإنفلونزا الخنازير

أكدت الحكومة المغربية وفاة سيدتين اثنتين في المغرب على خلفية إصابتهما بإنفلونزا الخنازير.

وأفاد مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في ندوة صحافية، الخميس، أن المتوفيتين المغربيتين بسبب فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1 هما: سيدة تبلغ من العمر 68 عاما، وأخرى حامل.

وأوضح المسؤول الحكومي المغربي في أعقاب القيام بتحليل 500 عينة، أن وضع المغرب بالنسبة لإنفلونزا الخنازير لا يختلف عن المعدلات العالمية.

وتوجد في المغرب 375 نقطة صحية لمراقبة أنواع الإنفلونزا الموسمية.