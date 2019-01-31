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ليبيا تعتقل "البرق".. القيادي الداعشي في سرت

المصدر: طرابلس - رويترز
عناصر من الجيش الليبي
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قال مسؤولون وسكان، الخميس، إن قوات الأمن الليبية اعتقلت خليفة البرق، أحد قادة تنظيم داعش المشتبه بهم في معقل التنظيم السابق في سرت.

وأكد مسؤول في المدينة القبض على البرق، لكنه نفى مشاركة قوات أجنبية في العملية مثلما زعم بعض السكان.

وسبق أن اعتقلت قوات أميركية متشددين في ليبيا.

وقال المسؤول إن البرق اعتقل من منزله في سرت أمس الأربعاء دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

وطردت قوات ليبية مدعومة بضربات جوية أميركية متشددي داعش من سرت في ديسمبر كانون الأول 2016، بعد أن سيطر التنظيم المتشدد على المدينة الساحلية في 2015.

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