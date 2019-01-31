مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين جنوب الجزائر

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين من سكان منطقة المغير التابعة لولاية الوادي جنوب شرقي #الجزائر، خرجوا للمطالبة بتحسين البنية التحتية بالجهة وإصلاح الطريق الرئيسي الذي يشهد يوميا حوادث مميتة.

وقالت تقارير إعلامية إن السكان خرجوا، الخميس، في مظاهرة احتجاجية، لكن الشرطة تدخلت بالقوة لتفريقهم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين، استخدمت قوات الأمن فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، كما اعتقلت عدداً من المحتجين، بعد إحراقهم سيارة الشرطة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الشرطة وهي تحاصر وتلاحق المحتجين بالغاز المسيل للدموع، بينما عمد المتظاهرون إلى رشقهم بالحجارة وإشعال الإطارات البلاستيكية في الشوارع.

وقال أحد المحتجين في مقطع مصور إنهم لا يطلبون من السلطات، إلا التدخل السريع من أجل تحسين الطريق الرئيسي الذي يشهد يومياً حوادث مرور مميتة، وإنشاء طريق مزدوج في أقرب الآجال الممكنة، مضيفا "سئمنا استعماله، وألحق بنا ضررا كبيرا، كل يوم يحصد أرواحا جديدة، ولا أحد من السلطة يهتم بذلك".