ليبيا.. الجيش الوطني يتقدم جنوب سبها

أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته على منطقة غدوة الواقعة جنوب مدينة سبها في الجنوب.

ونقلت وسائل إعلامية أن قوات الجيش أعلنت تقدمها إلى ما يعرف ببوابة الـ17 الواقعة إلى الجنوب من سبها، والتي كانت تتمركز فيها عناصر من المعارضة التشادية.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر مطلعة إن الأمم المتحدة ستؤجل على الأرجح مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام، لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة.

وبموجب خطة فرنسية كان يتعين على ليبيا إجراء انتخابات يوم 10 ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب انقسامات وتصاعد العنف في العاصمة طرابلس.