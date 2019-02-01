مقتل 4 جنود من الجيش الليبي خلال حملة عسكرية بالجنوب

25 جمادي الأول 1440 هـ -

استهدف سلاح الجو الليبي تجمعا لميليشيات المعارضة التشادية والعصابات المرتزقة قرب منطقة الغدوة جنوب شرق سبها.

ووصلت تعزيزات عسكرية لمنطقة الغدوة جنوب منطقة سبها لتطهيرها من بقايا الجماعات الإرهابية.

وأفاد مراسل "العربية" بإصابة 13 من قوات الجيش الليبي في الاشتباكات مع عناصر المعارضة التشادية والعصابات المرتزقة قرب مرزق.

وقتل 4 جنود من صفوف الجيش الوطني الليبي خلال الاشتباكات مع المجموعات المسلحة باتجاه مدن غدوة ومرزق.

وقال آمر غرفة عمليات الجيش الليبي اللواء عبدالسلام الحاسي لقناة "الحدث" إنه أمر قوات الجيش بمطاردة باقي فلول الجماعات المسلحة تجاه مدينة مرزق لتطهيرها من العناصر الإرهابية.