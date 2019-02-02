أويحيى: بوتفليقة سيخوض الرئاسيات لولاية خامسة

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد #أويحيى إن الرئيس عبد العزيز #بوتفليقة (82 عاما) يعتزم الترشح في #انتخابات_الرئاسة المقبلة سعيا لتولي فترة ولاية خامسة.

وأوضح أويحيى أن بوتفليقة يعتزم الإعلان عن ترشحه عبر رسالة إلى الشعب الجزائري في الأيام المقبلة.

وصرح أويحيى في مؤتمر صحفي اليوم السبت بأنه "يعتقد بقوة" أن بوتفليقة سوف يترشح في الانتخابات المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.

وتابع قائلا "الدستور الحالي لا يمنع ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولذلك فترشحه صار مسألة وقت".

وأشار أويحيى إلى أنه يعتقد أن بوتفليقة ما زال "المرشح الأقوى" رغم اعتلال صحته.

يشار إلى أن بوتفليقة مصاب بشلل جزئي نتج عن سكتة دماغية، ونادرا ما يظهر علنا.

وخلص اجتماع أحزاب التحالف الرئاسي الیوم إلى ترشیح الرئیس عبد العزيز بوتفلیقة لخوض غمار الانتخابات الرئاسیة المزمع تنظیمھا يوم 18 أبريل القادم وقیادة البلاد لعھدة رئاسیة جديدة.

وقال منسق ھیئة تسییر حزب جبھة التحرير الوطني مراد بوشارب الیوم خلال كلمة قرأھا في ختام الاجتماع الذي تم بمقر حزب جبھة التحريرالوطني إن "أحزاب التحالف الرئاسي قررت ترشیح الرئیس عبد العزيز بوتفلیقة تقديرا للإنجازات الھامة التي حققھا وإستكمالا لبرنامجه الطموح".

وأضاف بوشارب أن "المكاسب التي حققتھا الجزائر في جمیع المجالات بحاجة إلى التحصین والتعزيز"، معتبرا أن الحفاظ على "مكتسبات السلم والاستقرار والحفاظ على الجزائر الآمنة المستقرة يمر عبر خیار الاستمرارية".

وأكد بوشارب أن خیار أحزاب التحالف جاء حرصا منھم على "تقوية الجبھة الداخلیة والوقوف ضد كل من يحاول المساس بسیادة الجزائر ونظامھا الجمھوري".