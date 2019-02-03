تونس.. فتح ملف "التمويل" يربك حركة النهضة

سيطرت على قيادات حركة النهضة موجة من القلق، على خلفية جهود تقودها السلطات التونسية لفتح ملفها المالي والكشف عن مصادر تمويل هذه الحركة المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، الذي يحيط به الغموض منذ عام 2011 وتدور حوله العديد من الشبهات.

وسارعت حركة النهضة، اليوم الأحد، إلى إدانة قرار السلطات النقدية، التدقيق في حساباتها البنكية وحسابات عدد من المنتسبين إليها، واعتبرت أن هذه الخطوة "تضليلاً للرأي العام"، كما عبّرت عن خشيتها من "التداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا التوظيف في تسميم الحياة السياسية وفتح الباب عريضاً أمام التأويلات".

ويأتي هذا التخبّط بعد أن أعادت دائرة المحاسبات، وهي أعلى سلطة رقابية مالية في تونس، الملف المالي لحركة النهضة إلى الواجهة مجدداً، إذ كشفت وثيقة مسربة، مراسلة من البنك المركزي لكل البنوك التونسية، طلب فيها معلومات مفصّلة تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة، وعدداً من الأشخاص الطبيعيين من بينهم قيادات من الحزب، وذلك بطلب من دائرة المحاسبات، في إطار مقاومة التدفقات المالية المشبوهة التي تتلقاها أحزاب وجمعيات تونسية.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي باسل ترجمان، أن النهضة باتت تخشى اليوم فضح مصادر تمويلها، مضيفاً أن طلب دائرة المحاسبات التدقيق في حساباتها يعني أن هناك شكوكاً حول تلقيها أموالاً من الخارج خارج الأطر القانونية خلال حملاته الانتخابية، موضحاً أن هذه القضية ستتطلب وقتاً لمعرفة النتائج ولكن في صورة ثبوت توّرطها، ينبغي حلّها.

ويأمل التونسيون أن يتم نشر نتائج التحقيق في حسابات النهضة البنكية للرأي العام وأن لا يتمّ قبره، وذلك من أجل إزالة الغموض الذي يلف مصدر أموالها الطائلة منذ عام 2011، قبل موعد الانتخابات المرتقبة في الثلث الأخير من العام الحالي.

ومنذ انتخابات 2011، تلاحق حركة النهضة شبهات كبيرة حول تلقيها أموالاً طائلة من الخارج وبالأخص من دولتي تركيا وقطر، وهو أمر يتعارض مع القانون التونسي الذي يمنع تلقي الأموال الخارجية ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها وهويّة الجهة المانحة.

وسابقاً، قال الحزب الدستوري التونسي إنه "يملك قرائن وأدلّة جدية حول تلقي حركة النهضة أموالاً أجنبية مشبوهة، ويتوّفر على حجج جدية حول تمويل قطر لهذا الحزب وقياداته عبر الجمعيات الخيرية، التي تورط بعضها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر"، وطالب الحكومة بفتح تحقيق جدّي في هذا الملف ومحاسبة المتورطين.

واحتج تونسيون العام الماضي، أمام مقرّ حزب حركة النهضة، لمطالبتها بالكشف عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاق تلك الأموال، ورفعوا شعارات عليها علم تركيا وقطر، في إشارة إلى أنّ الحزب يتلقى تمويلات خارجية من النظام التركي والقطري الداعم للإخوان المسلمين.