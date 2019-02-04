فرنسا تنفذ ضربات جوية ضد جماعة ليبية مسلحة في تشاد

شنت القوات المسلحة الفرنسية غارات جوية في شمال تشاد استهدفت جماعة مسلحة جاءت من #ليبيا، وفقا لوزارة الدفاع الفرنسية. ونُفذت الغارات، الأحد، بالتنسيق مع الجيش التشادي.

وقالت الوزارة: "قصفت طائرات ميراج 2000 موكبا مكونا من 40 شاحنة صغيرة قدم من ليبيا، وتوغل في عمق الأراضي التشادية."

وأضافت: "ساعد هذا التدخل، الذي جاء بناء على طلب من حكومة تشاد، في عرقلة هذا التقدم العدائي وتفريقه."

يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زار #تشاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشدد على الدعم الفرنسي للقوات الأفريقية وسط قلق دولي متنام حول الفوضى في ليبيا.

كما التقى ماكرون قوات فرنسية متمركزة في منطقة الساحل ضمن عملية "بارخان"، أكبر عملية عسكرية خارجية لفرنسا.