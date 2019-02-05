سلال مدير حملة بوتفليقة..رحيال للتنظيم وبن يونس للقبائل

تناقلت مصادر إعلامية جزائرية أنّه من المنتظر أن يعود الوزير الأول الأسبق #عبدالمالك_سلال ، إلى الواجھة السیاسیة مجدداً، وھذا من خلال تعیینه مديراً للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز #بوتفلیقة ، وإن كان الأخير لم يعلن لحد الآن ترشحه بشكل رسمي.

وأورد موقع "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن مصادر لم يكشف عن ھويتھا أن عودة سلال باتت وشیكة، وأن الإعلان عن ذلك سیكون خلال أيام.

وكان سلال قد أشرف على الحملات الانتخابیة لبوتفلیقة سنوات 2004 ،2009 ،2014.

كما أشارت مصادر متطابقة إلى أنّه سیتم تعیین الوزير السابق مصطفى رحیال في منصب مكلف بالتنظیم، في حین سیكون رئیس حزب الحركة الشعبیة الجزائرية عمارة بن يونس مكلفا بالإعلام و الاتصال.

وتتجه الأنظار إلى التجمع الشعبي المرتقب في القاعة البیضاوية السبت المقبل. والذي من المنتظر أن يضم جمیع الأقطاب الداعمة لبوتفليقة ويكون بمثابة إعلان عن بداية انطلاق #الحملة_الانتخابية .

وتشیر عدة مصادر إلى أن الرئیس بوتفلیقة قد يستغل ھذه المناسبة من أجل توجیه رسالة للجزائريین يعلن من خلالھا ترشحه رسمیا لرئاسيات 18 أبريل 2019.

ولم يكن مفاجئا أن تسند مهمة إدارة الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى عبد المالك سلال، وهو الذي أصبح متخصصا في هذا النوع من المهمات منذ سنة 2004 التي كانت بالنسبة للرئيس الحالي أصعب امتحان رئاسي في ظل الانقسام الواضح آنذاك في مؤسسة الجيش حول ترشيحه. وقد نال سلال، منذ تلك الرئاسيات التي اكتسح فيها مرشحه النتائج، ثقة بوتفليقة الذي أعاد استئمانه على انتخابات 2009 ثم 2014. وتميزت الحملة الانتخابية السابقة بعامل جديد، هو غياب الرئيس بوتفليقة الكلي عن الحملة الانتخابية، وهو ما شكّل ضغطا كبيرا على عبد المالك سلال الذي كان بمثابة ظل الرئيس وقام بتنشيط كل التجمعات واللقاءات والإشراف على كل التفاصيل التقنية باسمه. وينتظر أن يتكرر المشهد نفسه في هذه الانتخابات، في ظل عدم قدرة الرئيس على القيام بالحملة الانتخابية، مثلما صرح بذلك الوزير الأول أحمد أويحيى.

واللافت في الأسماء التي تناقلتها وسائل محلية أن مدير حملة بوتفليقة سيكون مسنودا بكريم مصطفى رحيال (عضو هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني حاليا)، وهو شخصية سياسية ظهرت للعلن في ظل عبد المالك سلال، بعد أن أسند له في السابق رئاسة ديوان الوزير الأول مع منحه رتبة الوزير.

وتشير هذه المعطيات إلى عودة الوزير الأول سابقا بكامل ثقله إلى المعترك السياسي، دائما في جلباب الرئيس الذي صنع منه رجلا سياسيا وسمّاه في أعلى المناصب في الدولة، وهو ما يحضر سلال ليكون فاعلا في إدارة مرحلة ما بعد الرئاسيات، وقد يكون هذا التكليف تمهيدا لتحضيره للعودة إلى الحكومة بعد فترة استراحة دامت سنتين، غادر إثرها منصب الوزير الأول الذي عمّر فيه لأكثر من 5 سنوات. ولم يظهر سلال في الفترة الأخيرة إلا نادرا في صور جمعته بمواطنين في عدد من المناطق، لكنه اختفى تماما من رادار الإعلام، معتكفا في بيته، رافضا الإدلاء بأي تصريح، كما لو أنه كان مطمئنا بأن الرئيس سيحتاج مرة أخرى لخدماته.

بن يونس للمعاقل العصيّة

ومن بين الأسماء التي ستكون ضمن الطاقم المدير للحملة، يوجد رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية والوزير سابقا، عمارة بن يونس، الذي يُعول عليه ليكون رافدا للرئيس بوتفليقة في معاقل عصيّة على الاقتحام تاريخيا، وفق ما أوردته صحيفة الخبر، من خلال تنشيط تجمعات في منطقة القبائل ولدى الجالية الجزائرية بالخارج. وكان بن يونس من أكثر المترددين في إعلان دعمه للعهدة الخامسة، وأرجأ ذلك إلى الأيام الأخيرة التي تأكد فيها فعليا من أن الرئيس يريد الترشح. وبغض النظر عن تكليفهم بمناصب معينة في إدارة الحملة، يُنتظر أن يقوم معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني "الأفالان"، وعمار غول، رئيس حزب تاج، وبلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بأدوار أولى في تنشيط الحملة الانتخابية.

أما الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي أعلن في ندوته الصحفية الأخيرة أنه ليس من المرشحين لإدارة الحملة الانتخابية، فمن المؤكد، حسب المصادر ذاتها، أنه سيُعهد إليه تنشيط أقوى التجمعات والحضور في "البلاتوهات" التلفزيونية للحديث باسم الرئيس، باعتباره أكثر المتكلمين قدرة على المرافعة والمواجهة، في وقت يثير ترشح الرئيس سخطا كبيرا لدى المعارضة وهواجس في الشارع.

ويحظى الرئيس رغم غيابه المنتظر عن الحملة الانتخابية بآلة دعائية ضخمة تضمنها الأحزاب والنقابات والجمعيات الموالية له والشخصيات المساندة له، التي لديها امتداد واسع وشبكة علاقات كبيرة في الإدارة. كما يحظى بدعم أقوى رجال المال والأعمال في البلاد، خاصة المنضمين لمنتدى رؤساء المؤسسات "الأفسيو" بقيادة علي حداد الذي يعتبر من أشد مساندي الرئيس وأوائل الداعين إلى العهدة الخامسة.

وينام "الأفسيو" على ثروة تقدر بنحو 30 مليار دولار، ويدين قادته بالفضل إلى فترة الرئيس بوتفليقة في تكوين "إمبراطورياتهم" المالية. وسبق أن ندد منافسو الرئيس بوتفليقة في كل الانتخابات السابقة بما اعتبروه انحياز الإدارة للرئيس المرشح واستغلال إمكانيات الدولة لصالحه في الانتخابات، وهي اتهامات يرفضها أنصاره.