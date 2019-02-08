ليبيا.. اعتقال شخص يشتبه بكونه قياديا في القاعدة

قال مصدر في مكتب المدعي العام الليبي اليوم الجمعة، إن السلطات اعتقلت شخصاً يشتبه بكونه قيادياً في تنظيم القاعدة كان قد فر من مدينة درنة بشرق البلاد التي كانت معقلا للمتطرفين.

وذكر المصدر أن عبد القادر عزوز اعتقل في مدينة مصراتة بغرب البلاد ثم نقل إلى العاصمة طرابلس. ولم تتوفر بعد أي تفاصيل أخرى.

ويقول مسؤولون ليبيون إن عزوز كان أحد قادة المتطرفين في درنة.

وكانت المدينة معقلا للمتطرفين لفترة طويلة. كان كثيرون منهم قد هربوا في عهد معمر القذافي وللقتال في أفغانستان، ثم عادوا بعد الإطاحة به عام 2011.

كانت قوات الأمن الليبية قد اعتقلت قبل نحو أسبوعين خليفة البرق المشتبه بكونه قائدا في داعش بمدينة سرت، المعقل السابق للتنظيم.

ويستخدم تنظيما القاعدة وداعش ليبيا قاعدة لشن هجمات، حيث يستغلان الفراغ الأمني والفوضى عقب سقوط القذافي.