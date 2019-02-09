الجزائر.. الحزب الحاكم يرشح بوتفليقة لعهدة خامسة

أعلنت جبهة التحرير الوطني في الجزائر، السبت، ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.

وقال معاذ بوشارب منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني، في كلمته في تجمع القاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة: "نرشح الرئيس بوتفليقة بسبب خياراته واستكمالا لإنجازاته".

ودعا بوشارب أعضاء حزبه إلى التحضير للحملة الانتخابية.

وكانت القاعة البيضاوية قد غصت بآلاف الحاضرين من مختلف ولايات الجزائر، في هذا التجمع، تقدمتهم قيادات من الحزب الحاكم على رأسهم منسق هيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب، والأمين العام السابق جمال ولد عباس، كما حضر عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة (لم يعلن عن ذلك رسميا)، حيث حضر التجمع بصفته مناضلا لجبهة التحرير الوطني.