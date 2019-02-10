الجزائر.. تعيين الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز #بوتفليقة، اليوم الأحد، #الطيب_بلعيز على رأس #المجلس_الدستوري خلفاً للراحل مراد مدلسي.

وكان رئيس المجلس الدستوري الجزائري، مراد مدلسي، قد توفي نهاية الشهر يناير ، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد معاناة مع المرض، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الانتخابات الرئاسية المحددة ليوم 18 أبريل المقبل، التي يسهر على رعايتها المجلس الدستوري.

والمجلس الدستوري بالجزائر، أعلى هيئة للقضاء في البلاد، إذ بالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة احترام الدستور، يسهر المجلس على صحّة عمليات الاستفتاء ويراقب الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما يعلن النتائج النهائية، إضافة إلى أنّ صلاحية البتّ في القائمة النهائية للمرشحيّن للرئاسة، تعود إليه.

وانطلق سباق الانتخابات في الجزائر، منذ أيام، وبدأ المرشحون لهذه الانتخابات في تقديم ملفات ترشحهم، في انتظار إعلان المجلس الدستوري الذي حدّد يوم 3 مارس كآخر أجل لقبول الترشحات، على القائمة النهائية التي ستخوض منافسات الرئاسة.

يذكر أن بلعيز سبق له وأن شغل هذا المنصب قبل أن يعين بعدها وزيرا للداخلية والجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015).

ويعد بلعيز من مواليد 1948 بمغنية (ولاية تلمسان - بالغرب الجزائري) بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه وعلى مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف منها رئيسا لمحاكم وهران وسيدي بلعباس وأخيرا مستشارا بالمحكمة العليا.

أسندت له سنة 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وبعدها وزارة العدل (سنة 2003).

وكان آخر منصب شغله بلعيز قبل تعيينه رئيسا للمجلس الدستوري هو وزير الدولة، مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.