رسمیاً.. سلال مديراً لحملة بوتفلیقة بالرئاسيات

تم تعیین الوزير الأول الأسبق الجزائري #عبدالمالك_سلال ، رسمیا مديرا لحملة المترشح عبد العزيز #بوتفلیقة ، إلى جانب عمارة بن بونس رئیس الحركة الشعبیة الجزائرية الذي كلف بلجنة الاتصال، وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسیة لـ18 أبريل 2019.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد أعلنت، الأحد، أن الرئيس عبد العزيز #بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاماً ويحكم البلاد منذ 1999، ترشح بشكل رسمي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان عبد المالك سلال قد شغل ھذا المنصب على التوالي خلال الانتخابات الرئاسیة لسنة 2004 و2009 و2014، حین قام بإدارة الحملة الانتخابیة للرئیس بوتفلیقة.

وسیكون سلال وبن يونس مدعومین في ھذه المھمة بمجموعة مكونة من مناضلین في صفوف أحزاب التحالف الرئاسي، من بینھم إطارات سابقة بھذه الأحزاب.

وقال عبد المالك سلال، وفق ما أوردته وسائل إعلام جزائرية، إنه جد مسرور لتعيينه مديرا لحملة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف سلال أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة الكفاح مع الرئيس نحو التقدم والاستمرارية والازدهار، مشيرا إلى أن الرئيس جاء بمشروع قوي منذ توليه رئاسة الجمهورية ومشاريع ومنشآت قارية، ما أدى إلى رجوع الجزائر في الساحة الدولية.

وأردف سلال "كما سيأتي الرئيس بمشروع جديد لتكريس المسيرة بمشاريع قوية للشعب الجزائري ومشروع لإصلاحات قوية أخرى".