186 شخصاً يطلبون أوراق الترشح لرئاسة الجزائر

يسعى عدد قياسي من المرشحين لخوض سباق #الانتخابات_الرئاسية في #الجزائر المقررة في أبريل/نيسان المقبل، وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان الرئيس الحالي عبد العزيز #بوتفليقة - الذي يعاني من المرض - لائقا لولاية خامسة أم لا رغم ترشيحه سياسيا من قبل حزب جبهة التحرير الوطني "الحزب الحاكم في البلاد".

وطلب ما مجموعه 186 شخصا وثائق لإعلان ترشيحهم منذ بدء العملية الانتخابية الشهر الماضي.

ويعد هذا الرقم ضعف عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا في مثل هذه المرحلة خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2014.

من المحتمل عدم حصول أغلب هؤلاء على التوقيعات اللازمة للظهور في ورقة الاقتراع في الثامن عشر من أبريل /نيسان.

من المتوقع أن يعلن بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما والذي يقود الجزائر منذ 20 سنة، ترشحه قريبا رغم حقيقة أن السكتة الدماغية التي أصيب بها عام 2013 جعلته يتحدث ويتحرك بصعوبة، ونادرا ما يظهر علنا.