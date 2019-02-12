المغرب.. اعتقال 3 فرنسيين يشتبه في ارتباطهم بـ"داعش"

أعلنت السلطات المغربية عن اعتقال 3 مواطنين فرنسيين، أحدهم من أصل جزائري، للاشتباه بتورطهم في تمويل الإرهاب، والارتباط بعناصر تنشط في تنظيمات متطرفة.

واعتقلت الشرطة الفرنسيين الثلاثة، الاثنين، في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط.

ويشتبه المغرب في تورط الموقوفين الثلاثة بجمع مبالغ مالية لفائدة "أوساط متطرفة" بهدف تمويل عمليات إرهابية.

كما كشفت التحقيقات أن المشتبه بهم استطاعوا نسج علاقات وثيقة مع مقاتلين ينشطون في صفوف تنظيم "داعش" بسوريا والعراق.

وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها في الموضوع لكشف كل الخيوط المرتبطة بهؤلاء.