الرئيس الجزائري يعين مديرا جديدا للأمن الوطني

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان الأربعاء إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال مدير الأمن الوطني مصطفى لهبيري، دون أن يوضح البيان أسباب ذلك.

وكان بوتفليقة عين لهبيري في هذا المنصب في يونيو/حزيران الماضي خلفا لعبد الغني هامل الذي ظل في منصبه لثمانية أعوام قبل إقالته أيضا دون توضيح الأسباب.

وربط محللون ووسائل إعلام محلية إقالة هامل بمصادرة 701 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء وهران بغرب البلاد في نهاية مايو/أيار وأسلوب التعامل بشأن التحقيقات في هذه الواقعة.

وذكر بيان الرئاسة أن عبد القادر قارة بوهدبة، مدير الشرطة القضائية، سيتولى منصب مدير الأمن الوطني خلفا للهبيري.



وكانت وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت أن بوتفليقة أعلن يوم الأحد أنه سيسعى للفوز بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان، مما وضع حدا لشهور من عدم اليقين إزاء ترشحه بسبب سوء حالته الصحية.

ويتولى بوتفليقة (81 عاما) الرئاسة منذ عام 1999 ولم يظهر علنا إلا فيما ندر منذ أصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

ومن المرجح أن يفوز بولاية خامسة في ظل معارضة جزائرية ضعيفة ومتشرذمة.