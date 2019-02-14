رئيس حكومة تونس: علاقتي مع السبسي "معقدة أحياناً"

قال رئيس الحكومة التونسية #يوسف_الشاهد، إن "العلاقة" مع رئيس البلاد #الباجي_قائد_السبسي تكون "معقدة أحياناً"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وأكد الشاهد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس، أن "الرئيس رجل دولة. أتعامل معه في إطار احترام الدستور. يمكن أن تكون العلاقات معقدة أحياناً، لكن على مستوى المؤسسات وليس على المستوى الشخصي".

ولدى سؤاله عن ارتباطاته مع حزب النهضة الإسلامي، نفى الشاهد أن يكون حليفاً له.

وأضاف: "لست من أوصل النهضة إلى السلطة. لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية. أنا أتولى إدارة شؤون البلاد".

ولم يؤكد الشاهد ما إذا كان سيترشح للانتخابات المزمع تنظيمها هذا العام، وعلق مازحاً: "لا أفكر في الأمر كلّ صباح وأنا أحلق ذقني..."، محاكياً بسخرية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عندما قال إنه يفكر بمنصب الرئاسة "كل يوم عند الحلاقة".

وتابع الشاهد: "في ما يتعلق بالانتخابات، طموحي الأول هو أن ننجح في تنظيمها كما فعلنا في الانتخابات البلدية (في أيار/مايو 2018). تلك استحقاقات مهمة بالنسبة إلى ديمقراطية فتية".

وينص الدستور التونسي لعام 2014 على إجراء الانتخابات التشريعية قبل 60 يوماً على الأقل من نهاية ولاية البرلمان، أي بين أوائل تشرين الأول/أكتوبر وأوائل كانون الأول/ديسمبر 2019، وبين أواخر تشرين الأول/أكتوبر وأواخر كانون الأول/ديسمبر بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

والتقى الشاهد، الذي من المقرر أن يتباحث الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب.

وقال رئيس الحكومة التونسية إثر المقابلة مبتسما: "الثنائي التونسي الفرنسي في وضع جيد في عيد الحب".

وردا على سؤال بشأن مسألة التعامل مع الإسلاميين المتطرفين العائدين إلى بلادهم بعد القتال مع المتطرفين، أكد الشاهد "أن الأمن تحدٍّ مشترك يشغل بلدينا".

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي "المسألة حساسة وهي موضع متابعة بكثير من الاهتمام في ظل تعاون جيد جدا ومع حرص كبير على التكتم"، مشيدا بـ "صداقة نحتت في مواجهة تحديات مشتركة".

وتابع فيليب: "أريد أن أشيد بتعزيز تعاوننا والنتائج التي تم الحصول عليها" ضد التطرف وتمويل الإرهاب.

وتم التوقيع بالأحرف الأولى على عدة اتفاقيات من مسؤولين في البلدين، خصوصا لتحويل ديون إلى مشروع تنموي لتمويل مشروع مستشفى بقيمة 60 مليون يورو.