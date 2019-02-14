وزير خارجية المغرب: العلاقات مع السعودية والإمارات قوية

كشف ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أن سفيري المغرب في السعودية والإمارات قدما إلى المغرب لحضور اجتماعات وعادا إلى مقر عملهما في الرياض وأبوظبي.

وأوضح بوريطة في ندوة صحافية عقدها، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإسباني في الرباط، أن استدعاء السفراء في المغرب يتم وفق "تقاليد الدبلوماسية المغربية"، حيث يتم استدعاؤهم لأسباب واضحة وعبر إخبار الدولة المضيفة.

وبين رئيس الدبلوماسية المغربية أن العلاقات بين المغرب ومنطقة الخليج، وتحديدا مع السعودية والإمارات، "قوية وتاريخية ولها جذور".

وشدد بوريطة على أن المنطقة أي الخليج "تشهد تحولات داخلية" أو بين الدول، وهي "تحولات لها تأثير على العلاقات مع المحيط".

وأضاف بوريطة أن هذه "التحولات" تتطلب من جانب المغرب اجتماعات للتكيف.