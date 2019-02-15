5 داعشيين جدد في قبضة مكتب محاربة الإرهاب في المغرب

فكك مكتب محاربة الإرهاب في المغرب خلية إرهابية جديدة تتكون من 5 متطرفين، في مدينة آسفي بوسط المغرب.

وأعلنت الرباط، في بيان لوزارة الداخلية، حصل مراسل "العربية" على نسخة منه، عن توجيه ضربة استباقية ضد الموالين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

واحتجز مكتب محاربة الإرهاب، خلال عملية الاعتقال، أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مخطوطات ذات طابع متطرف، تخص المتهمين.

ومن خلال الفحص، تبين أن المشتبه بهم أعلنوا ولاءهم لتنظيم "داعش".

كما خطط المغاربة الخمسة "للالتحاق بداعش في الساحة السورية العراقية، بتنسيق مع عنصر ميداني داعشي"، بحسب البيان.

كما أعلن المتهمون الخمسة استعدادهم للانخراط في الأجندة التخريبية الداعشية، بغية "المس بأمن واستقرار" المغرب.

يأتي ذلك فيما حاول أحد المشتبه بهم "استغلال تواجده في إحدى دول جنوب الصحراء"، للحصول على "تزكية"، من أجل الانضمام لإحدى الجماعات المنضوية تحت لواء "داعش"، والناشطة ميدانياً في منطقة الساحل الإفريقي.