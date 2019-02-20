 بن فليس: نحن ندعم أي حراك سلمي وحضاري بالجزائر

أكد #علي_بن_فليس رئيس وزراء #الجزائر الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات أنه سيشارك رفقة عدد من الشخصيات المعارضة في اجتماع اليوم الأربعاء قد يبحث إمكانية تقديم مرشح توافقي.

وعن المسيرات التي من المرتقب أن تخرج يوم الجمعة المقبل اعتبر بن فليس في مقابلة مع الحدث، أنه يدعم أي حراك سلمي وحضاري يمكن أن يدفع إلى التغيير في البلاد.

وتعقد شخصيات سياسية معارضة في الجزائر، اجتماعا اليوم الأربعاء، للاتفاق على تقديم مرشح واحد في مواجهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وعبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المعارض.

وقال متحدث باسم بن فليس، إنه سيشارك في أي مبادرة يمكن أن تخرج الجزائر من أزمتها الحالية.

وسيناقش الاجتماع، الضمانات التي سيقدمها مرشح المعارضة، مثل التعهد بالترشح لولاية واحدة فقط ضمانا لتداول السلطة.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز #بوتفليقة ، قد دعا شعبه إلى تغليب مصلحة البلاد رغم تنوع الأفكار للحفاظ على استقلالها وأمنها في تصريحات تزامنت مع انطلاق سباق الرئاسة المقرر في 18 أبريل القادم.

وقال بوتفليقة إنه يناشد جميع أبناء الشعب الجزائري تغليب مصلحة الجزائر والحفاظ على الاستقلال السياسي والاقتصادي والأمني.

ولفت بوتفليقة إلى أن أمن الجـزائر لا يتطلب القوة المسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعي والوحدة، والعمل والتوافق الوطني.

وكان عدد من الجزائريين قد دعوا إلى الخروج في مظاهرات كبرى في كل المدن، يوم الجمعة المقبل، للاعتراض على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، وسط مخاوف من خروج الأوضاع عن السيطرة، قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت هذه الدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ #حراك_22_فيفري، أين بدأ الناشطون حملات تعبئة لجولة جديدة من الاحتجاجات الرافضة لتولي بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 1999 ولاية خامسة بسبب وضعه الصحي، والمطالبة بالتغيير والاستجابة للإرادة الشعبية، بينما عبر العديد منهم عن استعدادهم للمشاركة في هذه المظاهرات.