الجزائر.. قتلى في تحطم مروحية عسكرية

تحطمت مروحية عسكرية، مساء الأربعاء، قرب منطقة الرشايفة بولاية تيارت شمال الجزائر، ما أسفر عن سقوط قتيلين في حصيلة أوليّة.

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وسقطت المروحة بين الساعة العاشرة والحادية عشرة ليلا في غابة، حسب ما أظهرته الصور المتداولة من مكان الحادث على مواقع التواصل، إذ تحطمت المروحية بالكامل بعد احتراقها.

ولم يصدر إلى حد الآن بيان من وزارة الدفاع الجزائرية عن هذا الحادث، ولكن مصادر غير رسمية أشارت إلى تسجيل وفاة شخصين، وفق حصيلة أولوية.

وشهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة، عدة حوادث طيران مشابهة، آخرها في شهر ابريل/نيسان من العام الماضي، عندما ُقتل 257 عسكريا في حادث تحطم طائرة عسكرية، قرب مطار بوفاريك العسكري، في حادث هو الأكثر دموية الذي يشهده الطيران المدني والعسكري الجزائري.