المغرب يستقبل الأمير هاري وميغان بالتمر والحليب

وصل الأمير هاري وعقيلته ميغان ماركل، ليلة السبت- الأحد، إلى مطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدار البيضاء، في أول زيارة رسمية لهما إلى المغرب.

ومن المرتقب أن يقضي الأمير هاري وعقيلته ميغان، 3 أيام في المغرب، مليئة بالأنشطة الاجتماعية.

وخصص المغرب للأمير البريطاني وعقيلته استقبالا رسميا في المطار، وجرى تقديم التمر والحليب لهما جريا على التقاليد المغربية.

وهذه الزيارة تأتي في "إطار تعزيز علاقات التعاون المغربية البريطانية"، بحسب مصدر بريطاني تحدث إلى وكالة الأنباء المغربية.

وفي البرنامج الرسمي لزيارة الأمير هاري وميغان، القيام بزيارة، الأحد، إلى مؤسسات تابعة لجمعية غير حكومية، اسمها "التربية للجميع"، في منطقة جبلية بضواحي مدينة مراكش المغربية.

ويتضمن برنامج الأحد أيضا، حضور الأمير هاري وميغان حفل استقبال في مقر إقامة السفير البريطاني في الرباط، حيث سيلتقيان مجموعة من المقاولين الشباب ونساء مؤثرات من المجتمع المدني المغربي، ورياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما في فيلا السفراء في الرباط، فيحضر الأمير البريطاني وزوجته عرضا في الطبخ المغربي التقليدي.

وفي الحديقة الأندلسية، بحي الأوداية التاريخي في العاصمة المغربية الرباط، يطلع الأمير هاري وعقيلته على مبادرات النهوض بالشباب المغربي.