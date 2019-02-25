أصحاب الجبة السوداء يحتجون ضد ترشح بوتفليقة

احتشد عشرات المحامین، الیوم الاثنین، أمام مقر محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة للتعبیر عن مطلبھم المتمثل في عدول الرئیس #بوتفلیقة عن الترشح لعھدة رئاسیة خامسة.

وحمل أصحاب الجبة السوداء، لافتات تدعم المسیرات التي شھدتھا البلاد، الجمعة الماضیة، ضد العھدة الخامسة، مؤكدين على الطابع السلمي للاحتجاجات.

إلى ذلك، اهتز قطاع الإعلام في الجزائر على وقع استقالات مفاجئة لعدد من الصحافيين، احتجاجاً على سياسة التغطية المضللة وغير المهنية للأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وعدم السماح لهم بنقل الحراك الشعبي الرافض لتولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة بكل حرية.