بوتفليقة سيقدم طلباً رسمياً للترشح في 3 مارس المقبل

أعلن عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة، الیوم الثلاثاء، أن بوتفلیقة سیودع ملف ترشحه في المجلس الدستوري يوم 3 مارس.

وأضاف سلال أنه من حق الرئیس الترشح دستوريا وعلى الجمیع احترام القوانین، وتابع قائلا: "لا أحد من حقه أن يمنع الرئیس بوتفلیقة من الترشح لرئاسیات 18 أفريل".

وأكد عبد المالك سلال أن الترشح يبقى حقا دستوريا، وعلى الجمیع احترام القوانین.

وتعيش الجزائر مند يوم الجمعة الماضي على وقع احتجاجات شعبية سلمية رافضة لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة ومطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي.

وخرج صباح الیوم الثلاثاء، طلبة الجامعات الجزائرية في وقفات احتجاجیة سلمیة عبر العديد من ولايات البلاد، ضد العھدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رافعین شعارات تدعو للتغییر و الإصلاح.

واحتشد عشرات المحامین، أمس الاثنین، أمام مقر محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة للتعبیر عن مطلبھم المتمثل في عدول الرئیس #بوتفلیقة عن الترشح لعھدة رئاسیة خامسة.

وحمل أصحاب الجبة السوداء، لافتات تدعم المسیرات التي شھدتھا البلاد، الجمعة الماضیة، ضد العھدة الخامسة، مؤكدين على الطابع السلمي للاحتجاجات.

إلى ذلك، اهتز قطاع الإعلام في الجزائر على وقع استقالات مفاجئة لعدد من الصحافيين، احتجاجاً على سياسة التغطية المضللة وغير المهنية للأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وعدم السماح لهم بنقل الحراك الشعبي الرافض لتولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة بكل حرية.