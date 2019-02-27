تونس.. متهم "داعشي" يعتدي على قاضٍ عسكري بمطرقة

اعتدى رجل يشتبه بضلوعه في هجوم إرهابي شنه تنظيم "داعش" قبل نحو 3 سنوات، على مدينة بن قردان التونسية، على قاضي محاكمته، داخل محكمة عسكرية بتونس العاصمة.

جاء ذلك في بيان صدر مساء الثلاثاء عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري التابعة لوزارة الدفاع التونسية، أكدت فيه أن الحادثة جرت خلال جلسة عقدت للنظر في القضية المتعلقة بهجوم مسلح على الثكنة العسكرية ببن قردان.

وأوضحت الوكالة أنه "أثناء استنطاق المتهم عادل الغندري من قبل رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، اندفع المتهم فجأة نحو منصة هيئة المحكمة، واستولى على مطرقة القاضي الخشبية، واعتدى بواسطتها على رئيس المحكمة على مستوى الرأس".

وأضافت أن "بقية المتهمين في القضية نفسها حاولوا بدورهم الهجوم على المنصة، إلا أن أعوان الشرطة العسكرية تمكنوا من السيطرة فورا على المعتدين، واقتادوهم إلى غرف الإيقاف".

ولم يكشف القضاء العسكري ما إذا كان القاضي أصيب في هذا الاعتداء، إلا أنه أعلن عن فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة الغريبة وغير المسبوقة التي تشهدها المحاكم التونسية.

ويشتبه الغندري بالمشاركة في الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" يوم 7 مارس 2016 على مقر ثكنات عسكرية وأمنية بمدينة بن قردان جنوب تونس على الحدود مع ليبيا، والتخطيط لإقامة إمارة إسلامية بالمدينة.

وأدى الهجوم آنذاك إلى مقتل 55 مسلحاً، و12 من قوات الجيش والأمن، و7 مدنيين، كما جرى توقيف 52 شخصاً يشتبه بأنهم كانوا ينوون إقامة "إمارة داعشية ".