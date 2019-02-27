ليبيا.. مصرع 13 عاملاً نفطياً في حادث سير مروع

لقي 13 عاملاً نفطياً مصرعهم، مساء الثلاثاء، خلال تصادم الحافلة التي كانت تقلهم بشاحنة من الحجم الكبير، بضواحي مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في بيان، إن "الحادث وقع بمنطقة القظامة جنوب مدينة غريان جنوب طرابلس، جراء تصادم حافلة على متنها عدد من الموظفين التابعين لشركة الوفاق النفطية قادمة من المنطقة الجنوبية باتجاه طرابلس، بشاحنة تحمل أسطوانات أكسجين، وهو ما أدّى إلى وفاة 13 شخصاً".

وأظهرت صور الحادث التي نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع "فيسبوك" اشتعال النيران في المركبتين، ما أدى إلى احتراق الحافلة بالكامل وانقلاب الشاحنة، بينما أعلن المجلس البلدي بغريان وصول 13 جثة إلى مستشفى المدينة.