عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي

ليبيا.. مصرع 13 عاملاً نفطياً في حادث سير مروع

المصدر: العربية.نت – منية غانمي
من موقع الحادث
رابط مختصر

لقي 13 عاملاً نفطياً مصرعهم، مساء الثلاثاء، خلال تصادم الحافلة التي كانت تقلهم بشاحنة من الحجم الكبير، بضواحي مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في بيان، إن "الحادث وقع بمنطقة القظامة جنوب مدينة غريان جنوب طرابلس، جراء تصادم حافلة على متنها عدد من الموظفين التابعين لشركة الوفاق النفطية قادمة من المنطقة الجنوبية باتجاه طرابلس، بشاحنة تحمل أسطوانات أكسجين، وهو ما أدّى إلى وفاة 13 شخصاً".

وأظهرت صور الحادث التي نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع "فيسبوك" اشتعال النيران في المركبتين، ما أدى إلى احتراق الحافلة بالكامل وانقلاب الشاحنة، بينما أعلن المجلس البلدي بغريان وصول 13 جثة إلى مستشفى المدينة.

كلمات دالّة

#ليبيا, #حادث سير بليبيا, #طرابلس

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر