الجزائر.. بلبلة داخل الحزب الحاكم ومناشدة لبوتفليقة

ندد 27 قياديا في جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم بالجزائر، "بالتصرفات والتصريحات اللامسؤولة الصادرة عن منسق هيئة التسيير معاذ بوشارب من منصبه.

وجاء في بيان وقعه أعضاء اللجنة المركزية وأمناء المحافظات عقب اجتماع عقد مساء الأربعاء بالجزائر العاصمة: "إن الظروف الخاصة وغير الطبيعية التي يعيشها الحزب في الوقت الحاضر تستوجب عقد دورة اللجنة المركزية في أقرب وقت لتمكين الحزب من الرجوع إلى وضعه الطبيعي لمواجهة مختلف التحديات".

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كما طالبوا الرئيس الجزائري بوتفليقة بالتدخل الفوري لإرجاع الحزب إلى وضعه النظامي العادي، والمطابق لقوانين الجمهورية، وقوانين الحزب.

إلى ذلك، تبرأ القياديون من التصرفات والتصريحات التي وصفوها بـ"اللامسؤولة" الصادرة عن منسق هيئة التسيير غير الشرعية، مشيرين إلى أنها بعيدة كل البعد عن الخطاب الحقيقي لحزب جبهة التحرير الوطني وعن قيم ومبادئ نوفمبر الخالدة.

إلى ذلك، أكدوا أن "جبهة التحرير الوطني" لم تكن ولن تكون في يوم في الأيام ضد طموحات الشعب الجزائري التي قادته لتحقيق الحرية والاستقلال وشيدت دولة عصرية نتمتع في ظلها اليوم بنعمة الأمن والاستقرار.

وتعليقا على الحراك الشعبي، قالوا في بيانهم: "نتفهم ونحيي روح المسؤولية التي تحلى بها المشاركون في المسيرات السلمية التي أظهرت السلوك الحضاري للشعب الجزائري وفق الدستور وقوانين الجمهورية."