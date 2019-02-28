الجيش الليبي: بلحاج دفع أموالا للإفراج عن متشددين بتونس

كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، حصولهم على وثيقة من المخابرات التونسية تؤكد قيام زعيم الجماعية الليبية المقاتلة المتشددة عبد الحكيم بلحاج بدفع أموال للإفراج عن القياديين في تنظيم القاعدة، حافظ الضبع، وعماد اللواج، من سجون تونس.

وكانت القوات التونسية اعتقلت حافظ الضبع وعماد اللواج، في محافظة سليانة، عام 2011، وقضت محكمة تونسية بسجنهم 20 سنة لكل منهما، بتهم القتل والتآمر على أمن الدولة وإدخال السلاح إلى تونس.

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على صعيد آخر، أكد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في بنغازي أن اجتماعات عسكرية تتواصل في منطقة الزاوية تمهيدًا لتنفيذ تحركات قادمة، لبسط الأمن في هذه المنطقة، وترتيب الأوراق والهيكلة والتنظيم الإداري للقوات المسلحة“.

وأضاف أن العمليات العسكرية لم تنته بعد في الجنوب الليبي، وسيتم إرسال تقرير للقيادة العامة انتظارًا للأوامر