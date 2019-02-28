الجيش الليبي يسيطر على الشريط الحدودي مع الجزائر

أفاد مراسل "العربية" أن قوات الجيش الوطني الليبي سيطرت، الخميس، على مناطق بالشريط الحدودي مع الجزائر جنوب غربي البلاد للمرة الأولى.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد، أحمد المسماري، على صفحته في فيسبوك إن "القوات المسلحة دخلت إلى جوهرة الجنوب مدينة غات التاريخية وأهالي المدينة يستقبلون جنود القوات المسلحة بحفاوة وترحاب".

ونقلت مواقع ليبية عن المسماري قوله إن "القوات المسلحة دخلت منطقة العوينات الجنوبية الغربية، وسط ترحيب كبير من أهالي المنطقة".

وكانت شعبة الإعلام الحربي أكدت اليوم دخول القوات المسلحة منطقتي فنقل وتراغن شرق مرزق، ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي.

وبدأ الجيش قبل أسابيع عملية عسكرية واسعة، تستهدف الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود في الحدود الجنوبية.