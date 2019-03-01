أيقونة الثورة الجزائرية جميلة بوحيرد تلتحق بالمتظاهرين

التحقت أيقونة الثورة التحريرية، جميلة بوحيرد بالمتظاهرين بقلب العاصمة، وسط ترحيب كبير من المشاركين، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

وكانت أنباء تحدثت مساء أمس عن قرار المجاهدة المشاركة في المسيرة.

وجميلة بوحيرد هي رمز من رموز ثورة التحرير الجزائرية عرفت بنضالها ضد المستعمر الفرنسي ودعمها لحركات التحرر بعد استقلال الجزائر .

وخرج الآلاف في العاصمة الجزائر وعدة محافظات للتظاهر ضد الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة، مطالبين بإصلاحات سياسية واسعة.

وكانت الشرطة قد حاولت في البداية صد المتظاهرين ومنعهم من دخول قلب العاصمة وأطلقت الغازات المسيلة للدموع، قبل أن تفتح لهم الطرقات للتظاهر في ظروف سلمية عادية.