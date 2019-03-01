الجزائر.. الداخلية تشدد على تقييد حركة قيادي إسلامي 

أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية توجيهات مكتوبة صارمة تخص مظاهرات، اليوم الجمعة، المناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، توجهت بها إلى مديري الأمن الوطني والأمن الداخلي وقائد سلاح الدرك والولاة، شددت فيها على تقييد حركة القيادي الإسلامي علي بن حاج إلى أقصى درجة، وكذا إحاطة نشطاء "تنسيقية الانتقال الديمقراطي"، وأنصار بعض المترشحين للرئاسيات (دون ذكر أحدهم بالاسم) بمراقبة لصيقة.

وتشهد الجزائر منذ أكثر من أسبوع تظاهرات سلمية حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة لبوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 1999.

ولم تتدخل الشرطة لمنع هذه التظاهرات حتى تلك التي شهدتها العاصمة، حيث يمنع أي شكل من أشكال التظاهر منذ 2001.

وتضمنت التعليمات التي جاء بها نص يحمل رقم 01150/2019 ، مؤرخ في 26 فبراير المنصرم ويحمل توقيع وزير الداخلية نور الدين بدوي، موجه لمسؤولي الأجهزة الأمنية الثلاثة وممثلي الحكومة بالولايات، "ضمان الجاهزية الكافية لاحتواء وتأطير الحركات الاحتجاجية"، و "تبني مقارنة مرنة وتدريجية في التعامل معها، وتسيير الحشود إلى غاية نهايتها مع تجنب المواجهة، واستعمال القوة لا يكون إلا في الحالات القصوى".

كما جاء فيها أيضا "تشديد الرقابة على مداخل الولايات ووسط المدن، وتأمين المنشآت الحساسة والمراكز التجارية"، و"منع المسيرات في العاصمة مع ضرورة التكيف مع التطورات"، و "الإبقاء على الإجراءات المتفق عليها بخصوص المدعو علي بن حاج ومنع نشاطاته، مع ضرورة السير في نفس المراقبة المنتهجة في التعامل معه"، ويفهم من ذلك أن السلطات تخشى تجمَع عدد كبير من المواطنين، حول الرجل الثاني في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحلة، واحتمال تهييج الشارع بخطابه الناري المعروف ضد السلطات.

في نفس السياق، طالبت التعليمات، وفق ما نقلته جريدة الخبر، بـ"تكثيف عملية المراقبة والمتابعة، بخصوص النشطاء السياسيين المنضوين سابقا تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي، والنشطاء المتواصلين مع بعض المترشحين للرئاسيات"، ويتعلق الأمر في هذه الحالة، بأسماء معينة هي سفيان جيلالي رئيس حزب "جيل جديد" وعبد الرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم "حمس"، ومحسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، والثلاثة شاركوا في مظاهرات يوم الجمعة الماضي. إضافة إلى المترشحين المحتملين رشيد نكاز وغاني مهدي.

وجاء في التوجيهات الأمنية، "تعزيز التشكيلات الأمنية لتفادي عنصر المفاجأة، وتعزيز إجراءات تأمين المواقع الحساسة"، وتم ذكر أربعة: رئاسة الجمهورية وقصر الحكومة وزارة الدفاع والمجلس الشعبي الوطني. زيادة على "تجنب الاحتكاك بين المحتجين والداعمين لرئيس الجمهورية في حالة خروجهم للشارع، وتجنب تنظيم مباريات كرة القدم الحساسة خاصة يوم الجمعة". وبخصوص مباريات كرة القدم، أولت الأوامر عناية مركَزة للملاعب عن طريق "توفير التعداد الأمني الكافي لاحتواء أي انزلاقات محتملة". وتحدثت عن "تكثيف العمل الاستعلامي وتوفير المعلومة في الوقت المناسب".

كما شددت على "مواصلة العمل التوعوي على كافة المستويات"، لثني المواطنين عن الانخراط في الحركة الاحتجاجية، ويكون ذلك حسب النص الحكومي، في المساجد والثانويات والمتوسطات.