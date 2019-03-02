الجزائر.. رئيس البرلمان السابق يسحب استمارات الترشح

أكد الرئيس السابق للبرلمان الجزائري، السعيد بوحجة، اليوم السبت، أنه سحب استمارات التوقيعات للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 18 أبريل المقبل.

وصرح الرئيس السابق للغرفة السفلى للبرلمان لوسائل إعلام محلية، بأن يوما واحدا يكفيه لجمع التوقيعات، وأفاد المتحدث بأن "يوم غد الأحد 3 مارس الموافق لتاريخ آخر أجل لإيداع ملفات الترشح أمام مجلس الدولة، سيكون الموعد المحدد لإعلان قراره بخصوص الترشح للرئاسيات أو التراجع عن القرار".

موضوع يهمك أفادت مصادر لـ"العربية" أن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات هامة خلال ساعات.وأضافت المصادر أن أحزاباً معارضة جزائرية... الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات هامة خلال ساعات المغرب العربي

وكان السعيد بوحجة قد غادر رئاسة المجلس الشعبي الوطني بعد أزمة غير مسبوقة في تاريخ الغرفة السفلى بينه وبين نواب الأغلبية دفعت هؤلاء لحد غلق أبواب مبنى البرلمان بالسلاسل.