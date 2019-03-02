أفادت مصادر لـ"العربية" أن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات هامة خلال ساعات.

وأضافت المصادر أن أحزاباً معارضة جزائرية تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات.

في وقت تتضارب فيه الأنباء حول صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وتتصاعد الدعوات بمطالبته بعدم الترشح، أعلن في الجزائر عن تعيين عبد الغني زعلان مديرا لحملته الانتخابية خلفا لعبد المالك سلال.

يذكر أن الأمانة العامة للمجلس الدستوري الجزائري، سوف تغلق منتصف ليل الأحد الثالث من مارس، أبوابها أمام تلقي طلبات المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ولم تتقدم حملة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بأوراق ترشحه، حيث يغيب عن البلاد لتلقي العلاج في جنيف.

وحتى الآن، تقدم خمسة مرشحين بأوراق ترشحهم، هم علي زغدود وعبد الحكيم حمادي وعبد العزيز بلعيد وعبدالقادر قرينة، وعدول محفوظ.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مدير مستشفى جنيف نفيه أنباء تردي صحة بوتفليقة.

وكانت مراسلة قناة RT الروسية في جنيف، قد أفادت في وقت سابق اليوم السبت، نقلاً عن مصدر طبي، أن حالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حرجة جداً.

وأضافت المراسلة أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.

وذكرت أن الرئيس الجزائري موجود حالياً في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.