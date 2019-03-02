جمعية العلماء المسلمين تدعو الرئيس بوتفليقة لسحب ترشحه

دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائرية السلطات إلى التراجع عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وخاطبت الجمعية الشعب الجزائري في بيان لها اليوم السبت، قائلة "ها هي ذي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تقف معك محيية لحراكك السلمي الوطني الشامل العظيم، الذي وضع حدا لسنوات من الانسداد في كل المجالات وهو ما حذرنا منهم مرارا وتكرارا دون أن يسمع أحد".

وأضاف البيان "إننا إذ نحيي حراكك السلمي العظيم التوّاق للإصلاح والتغيير الشامل فإننا نحيّي بذات المناسبة كافة الأسلاك الأمنية على احترافيتها وحرصها على راحة المواطنين والمواطنات أثناء ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج، وندعو القائمين على الشأن الوطني إلى الإصغاء إلى رسالة الشعب جيدا، والتفاعل معها بجد وإيجابياته، بدل الإجابات القديمة.. وندعو مؤكدين على مطلب الأمة بالعدول عن العهدة الخامسة".

وتابع البيان "إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من منطلق إدراكها لأسباب الاحتقان الحقيقية متمثلة في غياب الحوار وحرية الإعلام، وإضعاف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، وغياب الحريات السياسية والمدنية وانتشار الفساد، ومحاربة القيم، وإدراكها أن الاحتقان نتيجته الانفلات ـ لا قدر الله ـ".