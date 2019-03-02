غوتيريس يرحب بموافقة السراج وحفتر على إجراء انتخابات

رحب الأمين العام للأمم المتحدة باتفاق بين القادة الليبيين المتنافسين على إجراء الانتخابات.

وجاء الاتفاق في اجتماع عقد الأربعاء في الإمارات بين رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دولياً فايز السراج، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وفي بيان صدر الجمعة، أشاد أنطونيو غوتيريس باتفاق الطرفين على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة.

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وكان حفتر وسراج قد وافقا على صفقة بوساطة فرنسية في مايو/أيار 2018 على إجراء انتخابات على مستوى البلاد بحلول نهاية العام. لكن الخلافات أخرت تلك الخطط.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قد أعلنت، الخميس، على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أن السراج وحفتر اتفقا في اجتماع في أبوظبي، الأربعاء، بحضور المبعوث الدولي غسان سلامة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية.

وأضافت البعثة أن السراج وحفتر اتفقا على إجراء انتخابات تؤدي إلى الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وفي طرابلس، أطلع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وفداً من مجلس النواب الليبي على استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، وأطلعه على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المفوضية.

وذكر الموقع الرسمي للمفوضية أن الاجتماع أكد على التواصل مع الجهات ذات العلاقة، من حيث التمويل وتأمين العملية الانتخابية، إضافة إلى التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لوضع قانون الاستفتاء على الدستور.