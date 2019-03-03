الجزائر.. انسحاب بن فليس من الترشح لانتخابات الرئاسة

أفادت وسائل إعلام جزائرية، الأحد، بانسحاب رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأمس السبت، قال بن فليس، إن المكتب السياسي لحزبه سيفصل عصر الأحد في أمر ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الـ 18 أبريل المقبل.

وأوضح بن فليس أن تأخير الفصل كان مرده جمع المعلومات، مشيراً إلى أن القرار المتخذ لن يكون مربوطا بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأفصح بن فليس قائلا: "ترشحت مرتين حرا واستطعت جمع التوقيعات، فما بالكم اليوم".

وتغلق الأمانة العامة للمجلس الدستوري الجزائري، منتصف الليلة الثالث من مارس، أبوابها أمام تلقي طلبات المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وحتى الآن لم يتقدم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بأوراق ترشحه للمجلس الدستوري.