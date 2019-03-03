حزب العمال الجزائري يقاطع الانتخابات الرئاسية

أعلنت زعيمة حزب العمال الجزائري لويزا حنون، عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة الشهر المقبل استجابة لتطلعات الجماهير في التغيير، على حد تعبيرها.

وأشارت خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحزب إلى أن استمرار التحضير للموعد الانتخابي بنفس الشروط السياسية يحمل مخاطر كبيرة على البلاد.

ويعد حزب لويزة حنون، المرشحة السابقة للرئاسة، ثالث تشكيل سياسي يعلن عدم المشاركة في الانتخابات، بعد جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وتشهد الجزائر مند أكثر من أسبوع حراكا شعبيا رافضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.