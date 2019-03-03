الجزائر.. تأهب أمني وتظاهرات في عدة مدن

خرجت عدة تظاهرات طلابية، الأحد، في وهران وعنابة والبويرة وقالمة في الجزائر رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وفي العاصمة الجزائر، خرجت تظاهرات طلابية محاولة التوجه إلى المجلس الدستوري رفضاً للعهدة الخامسة.

في المقابل، انتشرت شرطة مكافحة الشغب أمام القصر الحكومي وشارع محمد الخامس، في وسط الجزائر العاصمة، فيما شوهدت طائرات الهليكوبتر تحلق فوق العاصمة.

وشهد مبنى المجلس الدستوري تعزيزات أمنية مشددة، في آخر يوم لإيداع طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة.

وعمدت القوى الأمنية إلى إقفال الطرقات المؤدية إلى المجلس، سامحة حصرا للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية بالوصول إليه.

ويُتوقع أن يتقدم عدد من المرشحين لإيداع ملفات ترشحهم على غرار الناشط المجتمعي رشيد نكاز، والإعلامي غاني مهدي، وسط تخوف من تجمهر أنصاره المرشحين المحتملين، أو المتظاهرين الرافضين لترشح بوتفليقة الذي يترقب الشارع الجزائري ظهوره.

وكان المرشح اللواء المتقاعد علي غديري وصل الأحد إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه.

إلى ذلك، أكدت مصادر للعربية أن بوتفليقة سيكلف شخصا آخر إيداع ملف ترشحه، ويتوقع أن يكون مدير حملته عبد الغني زعلان.

كما يتوقع أن يقيم عبد القادر زعلان مؤتمرا صحافيا في الساعات القليلة القادمة.

مقري ينسحب

وعلى صعيد الترشيحات، انسحب عبد الرزاق مقري، رئيس حزب حركة مجتمع السلم "حمس" (تيار إسلامي) من السباق الرئاسي، حيث كان مرشحاً محتملاً، حسب ما نشرته صحيفة "البلاد" الموالية لحمس.

وقرر مقري عدم إيداع ملف ترشحه للانتخابات المرتقبة في 18 أبريل المقبل، وذلك بقرار من مجلس شورى حركة "حمس" الذي رفض المشاركة.

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وشهدت الدورة الاستثنائية لأعضاء مجلس شورى الحزب التي انعقدت بالعاصمة، السبت، حالة من التوتر بين الداعين للمشاركة في الرئاسيات والرافضين لذلك.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الجزائر، الأحد، تقديم بوتفليقة طلب ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية، دعت المعارضة "الشعب إلى مواصلة حراكه" رفضاً للولاية الخامسة.

دعوة لمواصلة الحراك

فقد دعت المعارضة الجزائرية في ختام لقاء تشاوري مساء السبت، الشعب إلى مواصلة حراكه حتى الاستجابة إلى مطالبه، وحذرت السلطة السياسية من الالتفاف عليها وعدم الاستجابة لها.

ودعت المعارضة ما أسمته "مؤسسة الدولة العصبية"، أي الجيش، إلى حماية المواطنين في الدفاع عن حقوقهم والاستجابة المسؤولة لمطالبهم المشروعة التي خرج الملايين من أجلها في جميع مدن الجزائر.

وكانت الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري أكدت أنه سيتم تقديم أوراق ترشحه الأحد، قبيل انتهاء المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.