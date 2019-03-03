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نائب جزائري: بوتفليقة فوض شخصاً لتقديم ملف ترشحه الأحد

المصدر: العربية.نت
"أرشيفية"
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أكد النائب في البرلمان الجزائري حسن عريبي، مساء السبت، على صفحته في "فيسبوك" أنه علم من مصادر مطلعة أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد فوض شخصاً ليضع ملف الترشح نيابة عنه لدى المجلس الدستوري يوم الأحد 03 مارس 2019.

وكان الرئيس بوتفليقة قد صرح بممتلكاته في وثيقة نشرتها صحيفة "المجاهد" الحكومية، بحسب ما أفاد مراسل "العربية"، وهي خطوة تسبق تقديم أوراق الترشح رسمياً.

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أفاد مراسل قناة "العربية" بأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة صرح بممتلكاته في وثيقة نشرتها صحيفة "المجاهد"...

بوتفليقة يصرح بممتلكاته في وثيقة نشرتها صحيفة حكومية بوتفليقة يصرح بممتلكاته في وثيقة نشرتها صحيفة حكومية المغرب العربي

وكانت وسائل إعلام تناقلت في وقت سابق السبت، أنباء عن عودة بوتفليقة إلى البلاد بعد رحلة علاجية في جنيف.

وتغلق الأمانة العامة للمجلس الدستوري الجزائري، منتصف ليل الأحد الثالث من مارس، أبوابها أمام تلقي طلبات المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، وسط مسیرات مناھضة لترشح الرئیس المنتھیة ولايته بوتفلیقة لعھدة خامسة.

كلمات دالّة

#ترشح بوتفليقة لولاية خامسة, #بوتفليقة, #الجزائر

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