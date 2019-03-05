موقوف منذ عامين.. إطلاق سراح مدوّن جزائري مدان بالتخابر

أعلن محامي مدوّن جزائري أدين بجرم "التخابر مع جهة خارجية" عقب نشره مقابلة مع مسؤول إسرائيلي أنّ موكّله أطلق سراحه، الاثنين، بعدما خفّضت عقوبته في الاستئناف إلى السجن خمس سنوات، بينها اثنتان مع النفاذ قضاهما في التوقيف الاحتياطي.

وقال المحامي صالح دبوز إنّ موكّله مرزوق تواتي (30 عاماً)، الذي أوقف في كانون الثاني/يناير 2017 عقب نشره على مدوّنته مقابلة مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، فضلا عن دعوته إلى تظاهرات، خرج من السجن.

وكانت محكمة قضت في أيار/مايو بسجن تواتي عشر سنوات قبل أن تخفّض محكمة استئناف في الشهر التالي العقوبة إلى سبع سنوات ثم تنقض المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير الحكم، وتحيل القضية مجدّداً إلى محكمة استئناف في سكيكدة (500 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر).

والاثنين أصدرت محكمة الاستئناف عقوبة "السجن خمس سنوات بينها اثنتان مع النفاذ"، بحسب ما أوضح المحامي، مشيراً إلى أنّ الفترة التي قضاها موكّله خلف القضبان خلال فترة التوقيف الاحتياطي تزيد عن سنتين الأمر الذي أدّى إلى "إطلاق سراحه".

وأدانت المحكمة في البداية تواتي بجرم "إقامة صلات مع عناصر قوة أجنبية من شأنها الاساءة للوضع العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو لمصالحها الاقتصادية الأساسية"، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة.

ونشر تواتي على مدوّنته مقابلة فيديو مع متحدّث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، علماً بأنّ الجزائر لا تعترف بدولة إسرائيل.