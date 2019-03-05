الجزائر تمنع الإعلان على قنوات خاصة نقلت الاحتجاجات

منعت السلطات الجزائرية الإعلانات على اثنتين من القنوات التلفزيونية الخاصة وذلك جراء بثهما للمظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية في شوارع مدن جزائرية عدة.

يذكر أن غالبية القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر امتنعت عن تغطية حراك الجمعة الأولى، ماعدا قناتي الشروق والبلاد، اللتين غامرتا ببث صور الاحتجاجات مباشرة.

وفي أول رد فعل لها عما يجري في الجزائر، عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن أملها أن تَجري الانتخابات الرئاسية في أفضل ظروف ممكنة.

وقالت الوزارة في بيان إن الأمر عائد للشعب الجزائري في اختيار رئيسه ومستقبله.

وتأتي التصريحات الفرنسية في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية ضد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خوض الانتخابات.