مظاهرات لجزائريين بجنيف ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة

خرج عشرات من الجزائريين في جنيف، أمس الاثنين، في مظاهرة رافضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، في الانتخابات المزمع عقدها في الـ 18 أبريل المقبل، حسبما أوردته الصحافة السويسرية.

وأظهر فيديو مأخوذ من تقرير بثته القناة الفرنسية tmc ناصر بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لأول مرة في مشفى في جنيف لتبدأ التساؤلات مجدداً حول وضع الرئيس الصحي. وحسب التقرير فإن الطاقم الطبي يرفض الحديث عن حالة بوتفليقة، وكذلك شقيقه الذي تجاهل المتسائلين.

وفي الجزائر العاصمة خرج الطلبة في تظاهرات جديدة، اليوم الثلاثاء، رفضاً لترشح بوتفليقة، كما شهدت عدة ولايات مظاهرات رافضة لمضمون رسالة رئيس الجمهورية وإيداعه ملف ترشحه عبر مدير حملته عبد الغني زعلان.