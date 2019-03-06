المجاهدة زهرة ظريف بيطاط تلتحق بحراك الشارع ضد بوتفليقة

أعلنت المجاهدة الجزائرية، زهرة ظريف بيطاط، اليوم الأربعاء، عن مشاركتها في المسيرات ضد العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المزمع تنظيمها الجمعة 8 مارس.

وقالت المجاهدة في بيان لها إنها ملتزمة باليمين الذي قدمته للشهداء الشجعان، مؤكدة "أرفض المساعدة" في ارتكاب جريمة القتل التي تتشكل بتفويض العهدة الخامسة.

ولفتت زهرة ظريف بيطاط إلى أنها وقعت الرسالة رفقة مجموعة 19 في نوفمبر من سنة 2015، ضمت العديد من الشخصيات الوطنية، بينهم وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، والروائي بوجدرة رشيد، حيث طالبت هذه الشخصيات لقاء الرئيس بوتفليقة.

وتابعت "أرفض السماح لبلدي ومؤسساته بأن تخضع لقوة موازية وخفية وغير قانونية وغير شرعية..".

وأعلنت "منظمة المجاهدين" التي تضم محاربي ثورة التحرير الجزائرية، في وقت سابق الأربعاء، عن دعمها للحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة بعد أقل من شهر ونصف، وهو انشقاق جديد من محيط الرئيس بوتفليقة، من شأنه أن يضعف موقف السلطة في مواجهتها لمطالب المحتجين.

وزهرة ظريف هي حرم الرئيس رابح بيطاط عمِلت عدة سنوات عضوا في مجلس الأمة، عاشت الثورة وشاركت في عمليات نفذت في العاصمة لها كتاب "مذكرات امرأة مناضلة" من حرب التحرير الجزائرية باللغة الفرنسية وتُرجم إلى العربية.